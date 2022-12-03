Новости » Политика
ВВС России и Китая провели вторые совместные учения в этом году
03.12.2022 17:14 Наталья Богинская

ВВС России и Китая провели вторые совместные учения в этом году

Россия снова провела уже второй раз за год военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с Китаем. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило издание Global Times. 

Российские бомбардировщики Ту-95 в сопровождении истребителей Су-30 СМ и Су-35С и китайские H-6K совершили восьмичасовой полет над Японским и Восточно-Китайским морями. При этом военные самолеты РФ и КНР впервые в рамках совместного патрулирования приземлились на аэродромах друг друга.

По мнению аналитиков, обмен визитами боевых самолетов на аэродромы на территориях друг друга и увеличение частоты совместных патрулей с одного раза в год до двух раз свидетельствует о дальнейшем росте военного сотрудничества на высоком уровне и взаимного доверия между Китаем и Россией.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы