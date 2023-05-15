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Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая
15.05.2023 07:21 Ирина Демьянова

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая

По состоянию на 6.00 15 мая в Турции подсчитано 100% голосов избирателей. Согласно данным Высшего избирательного совета, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34%, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 45%.

Об этом сообщает Sozcu.

Эрдоган побеждает в 51 провинции, лидер оппозиции Киличдароглу – в 30 (на востоке, западе и частично на юге). 

Столичная провинция Анкара и Стамбул продемонстрировали большую поддержку Киличдароглу.

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. 
 

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