



Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая

По состоянию на 6.00 15 мая в Турции подсчитано 100% голосов избирателей. Согласно данным Высшего избирательного совета, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34%, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 45%.



Об этом сообщает Sozcu.



Эрдоган побеждает в 51 провинции, лидер оппозиции Киличдароглу – в 30 (на востоке, западе и частично на юге).



Столичная провинция Анкара и Стамбул продемонстрировали большую поддержку Киличдароглу.



Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.

