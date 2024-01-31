



Всех участников Би-2 депортировали в Израиль

Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы "Би-2". Как уточнили ТАСС в окружении музыкантов, о депортации в Израиль удалось договориться также в отношении Александра Умана (Шура "Би-2").



Ранее в Израиль был депортирован основатель группы Егор Бортник (Лева "Би-2", внесен в РФ в реестр иноагентов). "Консулу удалось договориться о депортации из Таиланда в Израиль всех участников музыкального коллектива. Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету, - рассказал собеседник агентства. - Ребята в самолете, все хорошо".