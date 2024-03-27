



Все 18 филиппинцев с танкера, захваченном Ираном, освобождены

Филиппины заявляют, что Иран освободил всех 18 филиппинцев, находившихся на нефтяном танкере, захваченном в январе в Оманском заливе.



Военно-морские силы Ирана взяли на абордаж греческое судно St. Nikolas с 19 членами экипажа у берегов Омана. Единственный греческий член экипажа был освобожден на следующей неделе.



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Тегеран начал освобождать филиппинский экипаж партиями в конце января, после того как была нанята замена из России и других стран, сообщил AFP заместитель министра иностранных дел Филиппин Эдуардо де Вега.



"Они не были заложниками... но им не позволили уйти без замены", - говорит де Вега о филиппинском экипаже.



Последний филиппинский член экипажа вернулся в Манилу на прошлой неделе, добавил он.



Судно под флагом Маршалловых островов перевозило 145 000 тонн нефти из Ирака и направлялось в Турцию, когда его захватили. Оно стояло на якоре вблизи иранского порта Бандар-Аббас.



Государственные СМИ Ирана заявили, что захват был произведен в отместку за "кражу" Соединенными Штатами иранской нефти с того же танкера, который в то время назывался "Суэц Раджан".

