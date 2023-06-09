



Врачи поделились подробностями о новой госпитализации Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони останется в больнице для прохождения плановых анализов в связи с гематологической патологией.



По данным ANSA, новыми подробностями о его госпитализации поделились врачи миланской больницы Сан-Раффаэле.



По их словам, Берлускони самостоятельно прибыл в медицинское учреждение. Ожидается, что в больнице он проведет ночь.



Врачи заверяют, что экс-премьер Италии находится в обычной палате, а его жизни ничто не угрожает. Решение о госпитализации принято после того, как были зафиксированы аномалии в показателях, которые были получены после рутинных обследований.