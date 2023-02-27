



Впервые в истории Италии две женщины возглавят две основные партии страны

Оппозиционная левоцентристская Демократическая партия Италии (ДП) выбрала Элли Шляйн, 37-летнюю гражданку США и Италии, выросшую в Швейцарии, своим новым лидером в надежде восстановить влияние партии после разгрома на выборах в прошлом году.



Несмотря на отставание в опросах, Шляйн победила стойкого ветерана ДП Стефано Боначчини в праймериз демократов в воскресенье, 26 февраля, набрав примерно 54% голосов, пообещав сделать свою партию более радикальной, чтобы бросить вызов правящей консервативной коалиции.



Шляйн возглавит в парламенте оппозицию правящему блоку премьер-министра Джорджии Мелони. Две женщины впервые в истории Италии возглавят две основные партии страны.



У Шляйн и Мелони разные позиции по целому ряду вопросов.



Мелони занимает позицию защитницы традиционных семейных ценностей и учений Римско-католической церкви о сексе и абортах. Шляйн состоит в отношениях с женщиной и поддерживает права ЛГБТК+ и гендерное равенство.



Шляйн работала в предвыборной группе бывшего президента США Барака Обамы в 2008 и 2012 годах. Она сказала, что хочет объединить свою раздробленную партию и работать над переходом к более "зеленой" экономике, трудовой реформой и распределением богатства.



"Демократический народ жив и готов восстать. Это четкий мандат на реальные перемены. Мы поставим на первое место борьбу со всеми видами неравенства и ненадежности", — заявила Шляйн в воскресенье вечером.



Хотя она пообещала новый старт для партии, многие гранды демократов в последние недели сплотились вокруг нее.



Боначчини является президентом богатого региона Эмилия-Романья и зарекомендовал себя как надежный администратор. Опросы показали, что он легко победит Шляйн, но в конце концов он получил сильную поддержку только на более традиционалистском юге.



Шляйн предстоит монументальная борьба, если она надеется устранить разногласия внутри своей партии и победить консервативный блок Мелони на следующих общенациональных выборах в 2027 году.



Хотя демократы заняли второе место на выборах 2022 года, опросы показывают, что партия потеряла связь с избирателями из рабочего класса, и в прошлогодней кампании ей не удалось выступить с каким-либо сильным объединяющим лозунгом.

