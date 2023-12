Впервые со Второй Ливанской: припасы для бойцов ЦАХАЛа доставили по воздуху

Бойцам Армии обороны Израиля доставили по воздуху припасы в район Хан-Юнис.



По данным представителя ЦАХАЛа, подобного не было со времен Второй Ливанской войны.



Уточняется, что доставлены примерно семь тонн припасов и оборудования. Груз был сброшен на парашютах.

The IDF says it has airdropped some 7 tons of equipment to hundreds of troops of the 98th Division's Commando Brigade who are operating in the Khan Younis area of southern Gaza.



It says this is the first time since the 2006 2nd Lebanon War that the IDF is airdropping equipment… pic.twitter.com/4vugeg1y2D