



Вопреки нейтралитету: Швейцария присоединится к европейскому соглашению о ПВО

Швейцария, несмотря на многовековой нейтралитет, объявила о намерении присоединиться к соглашению European Sky Shield ("щит европейского неба"), задуманному в прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет BBC.



В соглашении в настоящее время участвуют 17 стран, оно разработано в первую очередь для координации закупок ракет и вооружений ПВО.



В Швейцарии довольно много противников этой инициативы, в том числе правая Народная партия. Они считают, что European Sky Shield размывает традиционный нейтралитет страны и превращает ее в потенциальную мишень. Аналогичная критика звучит в Австрии — другой нейтральной стране, которая также обсуждает присоединение к соглашению.