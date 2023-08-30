



Военный переворот в Габоне

Двенадцать офицеров выступили по национальному телевидению Габона и заявили, что отменяют результаты выборов и распускают “все институты республики”.



Согласно заявлению, они аннулировали результаты выборов, проведенных 26 августа, на которых победителем был объявлен президент Али Бонго. Избирательная комиссия подсчитала, что Бонго набрал чуть менее двух третей голосов на выборах, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Свержение президента положило бы конец 53-летнему пребыванию его семьи у власти в Габоне.



“Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму”, – заявили военные. “Безответственное и непредсказуемое управление, которое привело к ухудшению социальной сплоченности и рискует привести страну к хаосу, закончилось”.



Али Бонго пришел к власти, когда в 2009 году умер его отец Омар. В 2018 году он перенес инсульт, из-за которого он выбыл из политической жизни почти на год и стал причиной призывов уйти в отставку. В следующем году в результате неудавшейся попытки государственного переворота восставшие солдаты были отправлены в тюрьму.