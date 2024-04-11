



Во Вьетнаме магнат Чыонг Му Лан приговорена к смертной казни за мошенничество

В четверг суд города Хошимин на юге Вьетнама приговорил магната недвижимости Чыонг My Лан к смертной казни по самому крупному в истории страны делу о финансовом мошенничестве, сообщает государственное СМИ Thanh Nien.



67-летняя председатель компании недвижимости Van Thinh Phat была обвинена в мошенничестве на сумму 12,5 млрд долларов - почти 3 % ВВП страны за 2022 год. С 2012 по 2022 год она незаконно контролировала Сайгонский акционерный коммерческий банк, чтобы выкачивать эти средства через тысячи компаний-призраков и давая взятки правительственным чиновникам.



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Арест Лан в октябре 2022 года стал одним из самых громких в рамках продолжающейся антикоррупционной кампании во

Вьетнаме, которая активизировалась с 2022 года. Так называемая кампания "Пылающий огонь" затронула самые высокие эшелоны вьетнамской политики. Бывший президент Во Ван Тхыонг подал в отставку в марте после того, как был замешан в этой кампании.



Однако масштабы судебного процесса над Лан потрясли всю страну. Компания VTP входила в число богатейших вьетнамских фирм, занимающихся недвижимостью, среди проектов которых были роскошные жилые дома, офисы, отели и торговые центры. По словам аналитиков, масштабы аферы вызвали вопросы о том, не совершали ли подобные ошибки другие банки или компании, что ухудшило экономические перспективы Вьетнама и заставило иностранных инвесторов насторожиться в то время, когда Вьетнам пытается позиционировать себя как идеальный дом для компаний, пытающихся перевести свои цепочки поставок из Китая.



Особенно сильно пострадал сектор недвижимости во Вьетнаме: По оценкам, в 2023 году с рынка ушли 1300 фирм, занимающихся недвижимостью, застройщики предлагают скидки и золото в качестве подарков, чтобы привлечь покупателей, и, несмотря на то, что арендная плата за торговые дома в Хошимине упала на треть, многие из них в центре города до сих пор пустуют, по данным государственных СМИ.



В ноябре генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, ведущий политик страны, заявил, что борьба с коррупцией будет "продолжаться в течение длительного времени".

