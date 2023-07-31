



Вероятность войны с Хизбаллой - самая высокая с 2006 года





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел вчера, 30 июля обсуждение вопросов безопасности в связи с событиями на севере страны, сделав акцент на обострение противоречий с Хизбаллой.



В отличие от секретности, которая обычно практикуется в подобных обсуждениях, информация о проведении дискуссии была опубликована заранее, а после нее было выпущено сообщение для СМИ, которое, по общему признанию, было лаконичным и расплывчатым, но информация дошла до СМИ другими путями - возможно и в качестве предупреждения для Хизбаллы.



Согласно материалам, опубликованным в Ynet и "Едиот Ахронот", лидер Хизбаллы Хасан Насралла заменяет свои формирования на линии границы: он выдвинул на передний край Силы Радван и создает форпосты вдоль линии соприкосновения. Однако в Тегеране предостерегают Хизбаллу от войны - иранцы заинтересованы в сохранении ее потенциала в качестве силы ответного удара, который они приготовили на случай, если ЦАХАЛ первым нанесет удар по их ядерным объектам.



Этому сопутствует интересная формулировка в сообщении от имени канцелярии премьер-министра по окончании слушаний, согласно которой Нетаниягу "принял рекомендации и методы действий, предложенные ЦАХАЛом и службой безопасности".



С одной стороны, это можно рассматривать как выражение доверия эшелону безопасности на фоне напряженности в отношениях между Нетаниягу и высшим военным командованием по вопросу о правовом законодательстве. С другой стороны, это вполне может быть истолковано как подготовка к перекладыванию ответственности на военных, если предложения системы не приведут к желаемому результату.



Пока же важно отметить, что ЦАХАЛ в целом и северное командование в частности не проявляет инициативы: тенты "Хизбаллы", размещенные на израильской территории, должны были быть немедленно убраны - по решению командира бригады, дивизии или, в крайнем случае, командующего округа. Вместо сдерживающего удара, которым можно было бы закончить историю, она перешла в политическую плоскость, и прошедшее время только еще более подорвало сдерживание. Инцидент с кражей камер в ограждении также является тактическим провалом, которого следовало избежать, и поэтому армия проводит расследование.



Несмотря на ощущение эскалации, источники в разведке по-прежнему считают, что Насралла не грозит тотальной войной. Но подобные оценки отличаются как небо от земли, от того, к чему израильтяне привыкли за последние 17 лет.



Насралла готов на все ради того, чтобы испытать терпение Израиля, - в том числе и на несколько дней боевых столкновений, которые могут выйти из-под контроля. Именно поэтому высокопоставленные командиры ЦАХАЛа говорят премьер-министру, что вероятность войны поднялась до самого высокого уровня с лета 2006 года.



Даже если война не начнется завтра утром, нет никаких сомнений: Насралла признает необычайную слабость Израиля, отчасти обусловленную острым внутренним кризисом, отчасти - разрывом с американцами.