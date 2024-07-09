



Вернувшийся к работе после покушения Фицо: извините, я выжил

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к работе после покушения на него, которое было совершено 15 мая.



По этому случаю он написал пост в социальной сети Facebook, обратившись к оппозиции.



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"Дорогие прогрессивные СМИ и оппозиция. Извините, я выжил и вернулся", - сказал он.



Накануне Фицо осуществил свою первую после покушения поездку за пределы Братиславы. Он объявил, что Словакия не готова снять запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.