



Венгрия по-прежнему отказывается помогать Украине оружием

Венгрия не будет менять свою стратегию по неоказанию военной помощи для Украины. Это не изменят даже удары России по энергосистеме нашего государства. Об этом заявил государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач, сообщает 24 Канал.



Венгрия продолжит поддерживать Украину только невоенной помощью. Таким образом, Ковач отреагировал на уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области. "Это политическая позиция с первого дня войны, что Венгрия не собирается участвовать", - сказал он.



По словам представителя венгерского правительства, хотя Украина имеет право на защиту согласно уставу ООН, это не изменит позицию Будапешта. Он напомнил, что Венгрия оказывает гуманитарную помощь украинцам.



Напомним, ночью 11 апреля Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины - Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.