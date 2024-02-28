



Вдова Навального в ЕП: Путину невозможно сделать больно, ничего не работает

Вдова российского оппозиционера Юлия Навальная выступила 28 февраля в Европарламенте.



Она напомнила о том, что президент РФ Владлимир Путин развязал кровавую войну против Украины и убил ее мужа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В прошлую субботу минуло два года, как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Вероломную, подлую. Весь мир бросился Украине помогать. Но вот два года прошло, много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся", - отметила он.



По словам Юлии, ничего против Путина не работает, ни оружие, ни деньги, ни санкции.



"Многим кажется, что Путина вообще не победить. И в отчаянии они спрашивают теперь уже у меня: как вам помочь? Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций", - подчеркнула она.



Юлия добавила, что Европарламенту нужно воспользоваться теми методами, которые применяются для борьбы с организованной преступностью.



"Не дипломатические ноты, а расследование запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги", - добавила она.