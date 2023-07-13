Ватикан предложил помощь Армении и Азербайджану
Ватикан готов выступить посредником в мирном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Такое заявление сделал госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин во время визита в Армению, где он встретился с главой Армянской Апостольской церкви и премьер-министром Николом Пашиняном.
Незадолго до этого он посетил и Азербайджан. По словам кардинала, достижение мира между двумя странами затруднено из-за множества препятствий.
Стороны обсудили гуманитарную катастрофу и блокаду Карабаха, а также проблемы в сфере безопасности.