Новости » Политика
Ватикан предложил помощь Армении и Азербайджану
13.07.2023 14:20 Алина Груднева

Ватикан предложил помощь Армении и Азербайджану

Ватикан готов выступить посредником в мирном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Такое заявление сделал госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин во время визита в Армению, где он встретился с главой Армянской Апостольской церкви и премьер-министром Николом Пашиняном.

Незадолго до этого он посетил и Азербайджан. По словам кардинала, достижение мира между двумя странами затруднено из-за множества препятствий.

Стороны обсудили гуманитарную катастрофу и блокаду Карабаха, а также проблемы в сфере безопасности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru