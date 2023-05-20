



Ватикан: Папа Римский действительно запустил миссию для мира в Украине

В Ватикане подтвердили, что Папа Римский Франций запустил миротворческую миссию для достижения мира в Украине.



По данным Il Sismografo, об этом сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.



"Я могу подтвердить, что папа Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болоньи и главе Итальянской епископальной конференции возглавить миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в украинском конфликте", - сообщает Бруни.



Таким образом он подтвердил информацию о том, что Украина и Россия согласились на принятие спецпосланников понтифика для обсуждения возможности перемирия в этой войне.



Ожидается, что Зуппи посетит Киев, а префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти отправится в Москву.





