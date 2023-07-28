Новости » Политика
Варшава приняла определение антисемитизма IHRA
28.07.2023 17:59 Алина Груднева

Варшава приняла определение антисемитизма IHRA

В пятницу, 28 июля, Варшава приняла определение антисемитизма IHRA.

Она стала одной из первых столиц в мире, пошедших на такой шаг, присоединившись к Вашингтону, Лондону, Берлину и Парижу.

Это решение было принято на фоне потепления дипломатических отношений между Израилем и Польшей.

Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.
 
"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы