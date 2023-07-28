



Варшава приняла определение антисемитизма IHRA

В пятницу, 28 июля, Варшава приняла определение антисемитизма IHRA.



Она стала одной из первых столиц в мире, пошедших на такой шаг, присоединившись к Вашингтону, Лондону, Берлину и Парижу.



Это решение было принято на фоне потепления дипломатических отношений между Израилем и Польшей.



Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.