



Вакханалия мобилизации: В РФ призывают работников военных предприятий

Про-российские блоггеры с возмущением описывают будни “палочной мобилизации”, в ходе которой военкомы “гребут” всех подряд ради того, чтобы выполнить квоты по мобилизации.



Причиной “перегибов на местах” является удивительный феномен - мобилизация объявлена, но границы не закрыты. В этих условиях военкоматы стремятся любой ценой выполнить квоты в срок, и направляют в армию всех подряд - без учета квалификации, возраста и состояния здоровья.