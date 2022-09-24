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Вакханалия мобилизации: В РФ призывают  работников военных предприятий
24.09.2022 09:50 Аркадий Бочаровский

Вакханалия мобилизации: В РФ призывают  работников военных предприятий

Про-российские блоггеры с возмущением описывают будни “палочной мобилизации”, в ходе которой военкомы “гребут” всех подряд ради того, чтобы выполнить квоты по мобилизации.

Причиной “перегибов на местах” является удивительный феномен - мобилизация объявлена, но границы не закрыты. В этих условиях военкоматы стремятся любой ценой выполнить квоты в срок, и направляют в армию всех подряд - без учета квалификации, возраста и состояния здоровья.

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