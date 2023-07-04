



В Великобритании запретили государственным органам бойкотировать Израиль

Британский парламент в понедельник проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего местным советам и другим государственным органам бойкотировать израильские товары. Закон был принят 268 голосами против 70, при этом некоторые члены парламента от консерваторов выступили против законопроекта, а депутаты от лейбористской партии воздержались при голосовании. Об этом сообщает The Guardian.



Правительственный законопроект, выдвинутый Майклом Гоувом, министром, отвечающим за местное самоуправление, запрещает государственным органам навязывать экономический бойкот. По его словам, законопроект направлен на борьбу с антиизраильским движением “Бойкот, отчуждение и санкции” (BDS).



"В понедельник, перед голосованием, Гоув заявил, что законопроект подтверждает важный принцип, согласно которому внешняя политика Великобритании является делом правительства Великобритании. Это гарантирует, что местные власти сосредоточат свои усилия на обслуживании жителей, а не направят свои ресурсы неэффективно. И что особенно важно, он защищает меньшинства, особенно еврейские общины, от кампаний, которые наносят ущерб сплоченности общества и разжигают антисемитизм”, – пишет издание.



Лейбористская партия сначала пыталась заблокировать голосование по законопроекту, прежде чем воздержаться. Восемьдесят четыре депутата от правящей Консервативной партии также воздержались, двое проголосовали против.



The Guardian сообщила, что депутаты-консерваторы, которые воздержались или проголосовали против правительства, утверждают, что законопроект был слишком расплывчатым и “нелиберальным” и может препятствовать действиям против других стран, таких как Китай.



Обязательство продвигать такой закон впервые появилось в манифесте предвыборной кампании 2019 года Консервативной партии. Это обещание также прозвучало в ежегодной речи королевы Елизаветы II в прошлом году.