



В Ватикане пытаются оправдаться за слова Папы Римского об РФ

В Ватикане пытаются оправдаться за слова Папы Римского Франциско, похвалившего имперское прошлое России.



Глава службы печати Святого Престола Маттео Бруни пытается утихомирить разгоревшийся по этому поводу скандал.



"В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", — оправдался Бруни.



По его словам, понтифик, выступая с заранее заготовленным текстом, призвал молодых россиян быть "ремесленниками мира" и "сеять примирение" в нынешней войне в Украине.



"Никогда не забывайте о своем наследстве. Вы наследники великой России. Великая Россия святых, царей, великая Россия Петра Великого, Екатерины II, эта великая имперская Россия... Никогда не забывайте об этом наследстве", - говорил Франциск.