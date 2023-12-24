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В Турции ведущая осталась без работы из-за стаканчика из Starbucks
24.12.2023 22:03 Алина Груднева

В Турции ведущая осталась без работы из-за стаканчика из Starbucks

В Турции ведущую программы новостей телеканала TGRT Мельтем Гюнай уволили за то, что она явилась на эфир со стаканчиком из Starbucks.

Руководство пояснило свое решение "нарушением корпоративных правил" телекомпании.

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В Турции эту популярную сеть кофеен считают произраильской, потому, судя по всему, Гюнай и лишилась должности. Ее уволили сразу после эфира.

Ведущую обвинили в нарушении правил о скрытой рекламе и ущемлении чувств турецкого народа "в вопросе Газы". 

"Наша компания и впредь будет стоять на стороне народа Газы", - сказали в руководстве.

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