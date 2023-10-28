



В Стамбуле собирается митинг в поддержку Газы по инициативе Эрдогана

Жители Стамбула собираются на демонстрацию в поддержку Палестины, которая проходит по инициативе Эрдогана. Она проходит на территории бывшего аэропорта им. Ататюрка. Развешены турецкие и палестинские флаги, а также изображения мечети аль-Акса, установлены 6 больших экранов, сообщает TRT.



В демонстрации во главе с Эрдоганом примет участие политические руководители Турции, а также представители из других стран.



Для участников организованы бесплатные автобусы из 39 районов города. Стамбульское метро сегодня работает бесплатно.



Организованы парковочные места на 30 000 машин. Территорию охраняют примерно 5 000 полицейских.



В отдельном двухэтажном помещении разместят представителей СМИ, которые проявили “высокий интерес к демонстрации”.