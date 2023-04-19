



В США не видят перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заверила, что Россия еще не разместила ядерное оружие на территории Беларуси, однако назвала угрозы РФ "опасной эскалацией конфликта", сообщает CNN.



"Мы все озабочены возможностью применения тактического ядерного оружия Владимиром Путиным", - сказала Шерман, добавив, что США "очень внимательно следят за его перемещением".



Кроме того, заместитель госсекретаря США считает, что заявление главы Кремля о расположении ядерного оружия на территории Беларуси является "его попыткой использовать эту угрозу управляемым образом".



