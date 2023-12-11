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В СБУ ответили, причастна ли Украина к убийству экс-депутата Кивы в РФ
11.12.2023 14:27 Алина Груднева

В СБУ ответили, причастна ли Украина к убийству экс-депутата Кивы в РФ

Служба безопасности Украины ответила на запросы СМИ относительно причастности к ликвидации беглого бывшего народного депутата Илья Кивы в Подмосковье.

"СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", - сказано в заявлении.

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По словам Малюка, враги Украины обязательно понесут ответственность за свои преступления против страны. 

"Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы", - добавили в СБУ.

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