



В России теперь решили провести "десатанизацию" Украины



В России увидели "сотни сект" в Украине и решили это исправить. Дескать граждане "отказались от православных ценностей".



В России увидели "сотни сект" в Украине и захотели провести "десатанизацию". Об этом заявили помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов, сообщает РИА Новости.



По словам Павлова, Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей, поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом. Павлов считает, что точное количество сект в Украине неизвестно, но "счет идет на сотни".



"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - сказал Павлов.



Он также отметил, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более насущным проведение "десатанизации" Украины.



"Или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - говорит Павлов.