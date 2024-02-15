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В РФ предложили "скопипастить" Википедию
15.02.2024 22:25 Алина Груднева

В РФ предложили "скопипастить" Википедию

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил "скопипастить" Википедию, чтобы создать ее аналог "Знание. Вики".

По данным росСМИ, такое предложение он озвучил на заседании российского общества "Знание".

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"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все", - сказал он.

Мединский не увидел ничего удивительного в том, что "Википедия" с ее 70 млн статей на русском языке в поиске всегда стоит на первом месте, поскольку на "Знание. Вики" опубликовано лишь 22 тысячи материалов.

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