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В РФ не посчитали слова Симоньян о ядерном взрыве в Сибири экстремизмом
21.11.2023 03:30 Алина Груднева

В РФ не посчитали слова Симоньян о ядерном взрыве в Сибири экстремизмом

В российском министерстве внутренних дел не увидели никакого экстремизма в словах прокремлевской журналистки Маргориты Симоньян, которая предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью.

Соответствующий ответ был обнародован пресс-службой МВД РФ.

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После скандального интервью, на Симоньян написали несколько жалоб с требованием возбудить расследование и привлечь ее к ответственности за слова о Сибири. Одним из первых такой запрос подал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

"Рассмотрено ваше обращение. В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - сказано в ответе депутату.

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