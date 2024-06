В парламенте Армении произошла драка между депутатами

К вечеру, 19 июня, заседание парламента Армении было прервано.



По данным местных СМИ, это произошло из-за драки, вспыхнувшей между депутатами.



Уточняется, что потасовку вызвали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в резкой форме высказался по поводу генералов.



А тем временем, возле здания парламента в Ереване продолжается антиправительственная акция протеста. Ранее сообщалось, что произошли столкновения с силовиками.

🇦🇲🚨‼️ Armenia will leave Collective Security Treaty Organisation



Prime Minister Nikol Pashinyan told parliament that his government will decide later when to leave the CSTO.



