



В пакете помощи США для Украины ракеты NASAMS и противотанковое оружие

27 декабря 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении администрацией Байдена новой помощи Украине в области безопасности. Это уже пятьдесят четвертый транш оборонного оборудования, выделенный из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Новый пакет военной помощи США включает в себя ракеты NASAMS, противотанковое оружие и боеприпасы для стрелкового оружия.



Ключевые компоненты этой помощи включают дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), зенитные ракеты Stinger, жизненно важные компоненты системы ПВО и больше боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Пакет также предусматривает поставку 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, ракет TOW, противотанковых систем Javelin и AT-4, более 15 миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасов для разрушения препятствий, а также запасных частей, медицинского оборудования и технического обслуживания.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Этот мощный пакет поддержки отражает приверженность США делу обороны Украины и их решимость сдержать дальнейшую российскую агрессию. Помощь укрепит возможности Украины по эффективной защите своего суверенитета и независимости.

