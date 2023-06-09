



В ООН все еще не видят признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС

Управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами военным преступлением. Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает Handelsblatt.



"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", - заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.



Он также отметил, что повторяет призыв о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента. По словам Лоуренса, все запросы на посещение территорий Украины, которые находятся под российской оккупацией, были отклонены.



Отметим, что российская пропаганда начала обвинять Украину в том, что дамба якобы была разрушена в результате ракетного удара. Но эту версию уже опровергли эксперты по инженерному делу. Они утверждают, что к подобным последствиям мог привести только мощный подрыв изнутри.