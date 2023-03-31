



В ООН бьют тревогу из-за беспрецедентного риска применения ядерного оружия

В настоящее время риск применения ядерного оружия является самыми высоким с момента начала "холодной войны".



Такое мнение выразила заместитель генсека ООН Изуми Накамицу.



Она призвала мировые державы остановить потенциальную ядерную угрозу.



"Все государства должны избегать каких-либо действий, которые могут привести к эскалации, ошибке или просчету. Все государства – участники Договора о нераспространении ядерного оружия – владеющие ядерным оружием и не владеющие им должны строго придерживаться обязательств", – подчеркнула она.



По словам Накамицу, необходимо возобновить переговоры о новом договоре о ядерном оружии.



"Риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны". В целях безопасности всех нас я призываю Россию, США и ООН поговорить о возвращении к новому договору о ядерном оружии. Эти действия крайне нужны для международной стабильности", — отметила она.

