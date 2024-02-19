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В московском ночном клубе радовались смерти Навального: видео
19.02.2024 09:14 MIGnews.com

В московском ночном клубе радовались смерти Навального: видео

Не успело эхо замереть о том, что оппозиционер умер в колонии, в московском клубе “Город” решили отпраздновать это событие шумной толпой.


Большая толпа пьяных людей скакала и под команду диджея хором напевала: “Оторвался тромб!”

Напомнил что первой официально тюремной версией причины смерти Алексея Навального, был “оторвавшийся тромб”.

 

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