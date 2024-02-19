В московском ночном клубе радовались смерти Навального: видео
Не успело эхо замереть о том, что оппозиционер умер в колонии, в московском клубе “Город” решили отпраздновать это событие шумной толпой.
Вчера вечером в московском клубе "Город". Это пиздец. pic.twitter.com/kPvAQu99ku— Рустем Адагамов (@adagamov) February 18, 2024
Большая толпа пьяных людей скакала и под команду диджея хором напевала: “Оторвался тромб!”
Напомнил что первой официально тюремной версией причины смерти Алексея Навального, был “оторвавшийся тромб”.