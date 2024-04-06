



В Мексике задержан бывший вице-президент Эквадора



В Мексике задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.



Он находился в посольстве Мексики в Кито.



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Власти Эквадора посчитали незаконным решение Мексики предоставить политическое убежище Гласу на территории своего посольства в Кито.



"Предоставление дипломатического убежища - это незаконное действие, оно помогает избежать правосудия. Правительство Мексики обязано выдать Хорхе Гласа, чтобы он предстал перед судом", - сказано в заявлении