



Премьер Моди едет в Киев "поделиться перспективами" окончания войны

Украина готовится встречать высокопоставленного гостя – премьер-министра Индии Нарендра Моди. А едет он с намерением "поделиться перспективами" мирного разрешения конфликта, а также попытаться укрепить двустороннее сотрудничество между странами.



Такими планами Моди поделился накануне отбытия в Украину (но сначала премьер посетит Польшу – ред.).



Так, говоря о мирных инициативах, Моди отметил, что "как друг и партнер мы надеемся на скорое восстановление мира и стабильности в регионе", Reuters.



Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным. В то же время Моди исключает посредничество его страны в вопросе завершения войны между РФ и Украиной.



Как известно, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа, где встретится с президентом Владимиром Зеленским



Сообщения о подготовке такого визита появились еще в июле – через несколько недель после того, как индийский премьер посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. А произошло это в тот день, когда российская армия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.