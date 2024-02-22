



В Литве не исключают провокаций РФ в западных странах

Россия пойдет на провокации в западных странах, поскольку не собирается останавливаться на Украине.



По данным Žinių radijas, такой прогноз озвучил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



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"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны с Украиной, нарушения обществ соседних стран, демонстрации того, что они могут", - отметил он.



По словам министра, РФ продолжит демонстрировать, что институты не могут противостоять ее гибридным атакам.