



В Китае экс-чиновника приговорили к пожизненному за взятку

Бывший представитель городской власти Харбин, административный центр провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на сумму около 14,5 млн долларов.



Об этом сообщает Синьхуа.



Суд признал бывшего главу городского комитета Народного политического консультативного совета Китая города Харбин Цзян Говеня виновным в получении лично или из-за родственников взяток на общую сумму около 14,5 млн долларов.



Следствие установило, что Цзян с 2005 по 2019 год использовал служебное положение для получения выгоды третьими лицами. В частности, речь идет о содействии при заключении выгодных контрактов на проекты, уклонении от правосудия, продвижении по службе и других действий. За это он получал огромные суммы и ценные подарки.



Суд принял пожизненно лишить Цзяна свободы, конфисковать все его личное имущество и передать незаконно полученные средства в государственную казну.



