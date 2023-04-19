



В Италии готовы разблокировать ChatGPT

Глава ведомства защиты персональных данных Италии Паскуале Станцоне заявил, что чат-бот ChatGPT в Италии может быть разблокирован, если разработчики выполнят определенные условия.



“Мы готовы снова разблокировать ChatGPT 30 апреля, если OpenAI будет готова предпринять нужные шаги. Мне кажется, что со стороны компании готовность есть, увидим”, — заявил Паскуале Станцоне.



Он не уточнил, о каких именно шагах идет речь, но добавил, что ситуация получилась чрезвычайной.



“Возникла исключительная чрезвычайная ситуация, которая не позволила нам ждать. Прибегнуть к европейскому решению означало бы задержку по крайней мере на три-четыре месяца. Мы хотели предотвратить дальнейшие возможные нарушения”, - сказал Паскуале Станцоне.



