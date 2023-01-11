



В ISW опровергли заявления РФ о "захвате" Соледара и "окружении" Бахмута

Российские оккупанты не захватили город Соледар (Донецкая область), а распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута - не соответствуют действительности. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении, отмечают эксперты.



Несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.



ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.



Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.



Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.



Ключевые выводы ISW

10 января российские СМИ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий Центральным военным округом и российскими войсками в Харьковской и северной Донецкой областях во время значительных потерь России в сентябре 2022 года, назначен начальником штаба Сухопутных войск России.

Новость о назначении Лапина порождает новые расколы в и без того фрагментированном провоенном российском информационном пространстве.

Игорь Гиркин намекнул, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина от должности, предполагая, что среди некоторых "военкоров" растет желание уменьшить самоцензуру и напрямую критиковать Путина.

10 января Генштаб ВСУ отклонился от своей обычной схемы сообщения о российских силах в Беларуси и вблизи северной границы Украины, что свидетельствует о возможной подготовке России к наступлению на севере Украины, хотя ISW считает, что такой курс действий в настоящее время остается маловероятным.

Украинские войска продолжали наступление на линии Сватово - Кременная.

Российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и добились успехов в районе Соледара, но не захватили поселок, несмотря на ложные заявления.

Кремль продолжает отрицать, что российские власти готовятся к очередной волне частичной мобилизации.

Российские оккупационные "власти" пытаются сдержать эффективное партизанское движение на оккупированных территориях.

Напомним, 9 января в Минобороны Украины заявили, что россияне начали мощній штурм Соледара, и для наступления оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".