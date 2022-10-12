



В Грузии стартовали международные военные учения "Кавказский орел-2022"

Международные военные учения "Кавказский орел-2022" открылись сегодня на военном полигоне в Мухровани недалеко от Тбилиси.



Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде. Группы специального назначения, участвующие в учении "Кавказский орел-2022", поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций.



Учения сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции "Кавказский орел 2022" проводятся ежегодно поочередно в каждой стране. В прошлом году учения принимала Турция.