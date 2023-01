В Греции простились с последним монархом страны

В понедельник, 16 января, в Греции состоялись похороны последнего короля страны Константина ІІ, который скончался на прошлой неделе на 83-м году жизни.



По данным AFP, частная похоронная служба была проведена в кафедральном соборе Афин.



Проводить бывшего монарха в последний путь пришли десятки членов королевских семей из европейских стран, а также минимум 200 тысячи граждан. В частности, на похоронах были замечены королевские особы Великобритании, Дании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Испании. Греческое правительство представили вице-президент страны Панагиотис Пикрамменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

The funeral of Greece's last king, Constantine II, is taking place on Monday with a host of European royalty expected to descend on Athens for the servicehttps://t.co/RqQs8ESdX8 pic.twitter.com/YWg9nWThl5 — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2023

Princess Anne and Sir Tim Laurence arriving at the Athens Metropolitan Cathedral for the funeral service of King Constantine II of Greece.



They are greeted by Pavlos, Crown Prince of Greece.



Lady Gabriella Windsor, representing The Prince of Wales, is just behind them. pic.twitter.com/eugk1WITae — Royal Watcher (@princessannehrh) January 16, 2023

Members of the public pay their respects to coffin of King Constantine II of Greece in the Chapel of Agios Eleftherios.



🎥 Øema pic.twitter.com/LXNsq6un5l — ChristinZ (@ChristinsQueens) January 16, 2023

Богослужение проводил глава Православной церкви Греции архиепископ Иероним. Бывшего короля похоронят рядом с могилами предков в его последней резиденции.