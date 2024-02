В Голландии эритрейские банды ворвались в оперный театр

Массовые беспорядки начались в Гааге в Нидерландах.



Огромная толпа эритрейских мигрантов ворвалась в здание Оперного театра в ночь на 18 февраля. Эритрейцы забросали полицейских камнями.

BREAKING:



Massive riots have started in The Hague in the Netherlands.



A large mob of Eritrean migrants has broken into the Opera House building and are throwing bricks and rocks at police officers.



Several police cars have been set on fire… pic.twitter.com/8Vf1f862fb