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В ГА ООН вновь проголосуют по резолюции о Газе
12.12.2023 17:07 Алина Груднева

В ГА ООН вновь проголосуют по резолюции о Газе

На Генассамблее ООН состоится голосования по очередной резолюции относительно войны между Израилем и ХАМАСом.

Экстренное заседание назначено на 12 декабря, в 22:00.

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Резолюция, представленная арабскими странами, предполагает призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе. Также в документе выражается "серьезная обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией и страданиями гражданского населения Газы".

Прописано и требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех оставшихся в плену у террористов заложников.

В свою очередь, США предложили внести поправку с осуждением зверств, устроенных ХАМАСом 7 октября в Израиле. В предыдущий раз аналогичная поправка принята не была.

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