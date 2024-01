В ФРГ разъяренная толпа пыталась взять штурмом паром с вице-канцлером

В Германии толпа демонстрантов попыталась взять штурмом паром, на котором переправлялся вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.



Соответствующее видео распространили в социальных сетях.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это произошло, когда Хабек возвращался домой из отпуска. Разъяренная толпа фермеров поджидала его у причала. А когда паром подошел к берегу, протестующие попытались прорваться.



Правоохранителям пришлось применить средства для разгона толпы, в том числе, перцовый газ. По данным немецких СМИ, прокуратура начала расследование.

🇩🇪🚜🚨‼️ German farmers blocked the ferry carrying Vice-Chancellor Robert Habeck from the Green Party to prevent him from disembarking.



More than a hundred people demanded negotiations with Habeck, who plans to cut subsidies to German agriculture.



He refused to meet with them,… pic.twitter.com/kU4w4vzNkO