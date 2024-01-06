



В ФРГ разъяренная толпа пыталась взять штурмом паром с вице-канцлером

В Германии толпа демонстрантов попыталась взять штурмом паром, на котором переправлялся вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.



Соответствующее видео распространили в социальных сетях.



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Это произошло, когда Хабек возвращался домой из отпуска. Разъяренная толпа фермеров поджидала его у причала. А когда паром подошел к берегу, протестующие попытались прорваться.



Правоохранителям пришлось применить средства для разгона толпы, в том числе, перцовый газ. По данным немецких СМИ, прокуратура начала расследование.