



В Финляндии пересчитали недвижимость россиян

В Финляндии составили реестр всех принадлежащих россиянам объектов недвижимости в стране и нанесли их на карту. Об этом сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.



“Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры”, — сказал Орпо в интервью Bloomberg. По его словам, принадлежащее россиянам недвижимое имущество “может быть использовано для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции”.



По словам чиновника говорить о конфискации рано. “Это очень сложный юридический вопрос, поэтому нам необходимо тщательно подумать, как действовать дальше”, — сказал финский премьер-министр.





