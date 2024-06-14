



В Эстонии требуют отставки премьера: названа причина

Оппозиция Эстонии настаивает на отставке премьер-министра страны Каи Каллас.



По данным Euractiv, политики настаивают на этом из-за проблем с бюджетом на вооружение.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее канцлер Министерства обороны Кусти Сальм подал в отставку, заявив, что правительство не решило проблему потребности Эстонии потратить как минимум 1,6 млрд евро на боеприпасы, чтобы преодолеть критический дефицит. В ответ Каллас сказала, что правительство не заслуживает обвинений.



"Эти обвинения преувеличены, и я не понимаю, почему их выдвигают. Мы не смогли провести дебаты, чтобы задать те же вопросы", – сказала она.



Представитель оппозиции Урмас Рейнсалу обвинил премьера во лжи, отметив, что год назад этот вопрос обсуждался в правительстве.



"Военные советы руководителя Сил обороны Эстонии были сознательно отклонены правительством. Честный чиновник подал бы в отставку, чтобы предупредить нас. В ответ на бездействие правительства в течение года премьер солгала, что прочитала о беспокойстве Сальма в газете", – возмутился Рейнсалу, призвав к отставке Каллас.