Новости » Политика
В Эквадоре вооруженные банды устроили устроили кровавый мятеж
10.01.2024 07:34 Катя Шульц

В Эквадоре вооруженные банды устроили устроили кровавый мятеж

Вчера среди дня вооруженные люди в масках ворвались на телевидение во время прямого эфира.

Эти события начались после того как опасный преступник и глава одной из преступных банд Адольфо Масиас сбежал из тюрьмы.

Для начала бандиты взяли в заложники весь персонал телекомпании. Преступники размахивали оружием, то и дело тыкая в камеры гранатами. Затем трансляция прервалась.


К телецентру подтянулись полицейские. Начались бои. Семерых бандитов удалось арестовать. 
В процессе событий выступил президент Эквадора Даниэль Нобоа, в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Издание El Universo сообщает, что президент издал указ, в котором объявил 22 организованных преступных группировки террористическими организациями. 
А далее в сети стали появляться казни охранников, полицейских и солдат. На данный момент полиция пытается взять под контроль ситуацию.  Продолжаются уличные бои и аресты.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы