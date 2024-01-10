



В Эквадоре вооруженные банды устроили устроили кровавый мятеж

Вчера среди дня вооруженные люди в масках ворвались на телевидение во время прямого эфира.



Эти события начались после того как опасный преступник и глава одной из преступных банд Адольфо Масиас сбежал из тюрьмы.



Для начала бандиты взяли в заложники весь персонал телекомпании. Преступники размахивали оружием, то и дело тыкая в камеры гранатами. Затем трансляция прервалась.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks — Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024

APREHENDIDOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO A POLICÍAS



Mediante allanamientos ejecutados en coordinación con @FFAAECUADOR, en el cantón Quevedo, #LosRíos, aprehendimos a 7 sujetos vinculados al secuestro de servidores policiales y hechos terroristas con explosivos.… pic.twitter.com/OrY6HA5fBZ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 10, 2024

ACTUALIZACIÓN



Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las

instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden.



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

🔞В Эквадоре полный пиздец: вооруженные картели начали массово взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора.



На улицах появилась военная техника. В указе, выпущенном на фоне беспорядков с захватом заложников в различных городах и тюрьмах, перечислены более 20 местных… pic.twitter.com/1anS1CAKXN — Sunflower 155mm (@SababaSunflower) January 10, 2024

APREHENDIDOS 12 IMPLICADOS



Responsables de los últimos hechos violentos en la provincia de #Esmeraldas.



Entre los indicios están 15 bombas molotov y una motocicleta robada.



📄Más información: https://t.co/oZys4iG3bg pic.twitter.com/6M0UF3gHjG — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 10, 2024

К телецентру подтянулись полицейские. Начались бои. Семерых бандитов удалось арестовать.В процессе событий выступил президент Эквадора Даниэль Нобоа, в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Издание El Universo сообщает, что президент издал указ, в котором объявил 22 организованных преступных группировки террористическими организациями.А далее в сети стали появляться казни охранников, полицейских и солдат.На данный момент полиция пытается взять под контроль ситуацию. Продолжаются уличные бои и аресты.