В Эквадоре вооруженные банды устроили устроили кровавый мятеж

Вчера среди дня вооруженные люди в масках ворвались на телевидение во время прямого эфира.



Эти события начались после того как опасный преступник и глава одной из преступных банд Адольфо Масиас сбежал из тюрьмы.



Для начала бандиты взяли в заложники весь персонал телекомпании. Преступники размахивали оружием, то и дело тыкая в камеры гранатами. Затем трансляция прервалась.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks