В Эквадоре вооруженные банды устроили устроили кровавый мятеж
Вчера среди дня вооруженные люди в масках ворвались на телевидение во время прямого эфира.
Эти события начались после того как опасный преступник и глава одной из преступных банд Адольфо Масиас сбежал из тюрьмы.
Для начала бандиты взяли в заложники весь персонал телекомпании. Преступники размахивали оружием, то и дело тыкая в камеры гранатами. Затем трансляция прервалась.
Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.— Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024
Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks
К телецентру подтянулись полицейские. Начались бои. Семерых бандитов удалось арестовать.
APREHENDIDOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO A POLICÍAS— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 10, 2024
Mediante allanamientos ejecutados en coordinación con @FFAAECUADOR, en el cantón Quevedo, #LosRíos, aprehendimos a 7 sujetos vinculados al secuestro de servidores policiales y hechos terroristas con explosivos.… pic.twitter.com/OrY6HA5fBZ
В процессе событий выступил президент Эквадора Даниэль Нобоа, в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Издание El Universo сообщает, что президент издал указ, в котором объявил 22 организованных преступных группировки террористическими организациями.
ACTUALIZACIÓN— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024
Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las
instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden.
Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol
А далее в сети стали появляться казни охранников, полицейских и солдат.
На данный момент полиция пытается взять под контроль ситуацию. Продолжаются уличные бои и аресты.
🔞В Эквадоре полный пиздец: вооруженные картели начали массово взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора.— Sunflower 155mm (@SababaSunflower) January 10, 2024
На улицах появилась военная техника. В указе, выпущенном на фоне беспорядков с захватом заложников в различных городах и тюрьмах, перечислены более 20 местных… pic.twitter.com/1anS1CAKXN
APREHENDIDOS 12 IMPLICADOS— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 10, 2024
Responsables de los últimos hechos violentos en la provincia de #Esmeraldas.
Entre los indicios están 15 bombas molotov y una motocicleta robada.
📄Más información: https://t.co/oZys4iG3bg pic.twitter.com/6M0UF3gHjG