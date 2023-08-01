



В Едиот Ахронот призывают не платить налоги - чтобы разорить Государство Израиль

Одно из светил израильской журналистики, лауреат премии Израиля и премии Соколова, Нахум Барнеа, опубликовал в своей газете Едиот Ахронот очередной “рецепт” “борьбы с диктатурой”.



Господин Барнеа сообщает следующее: “Я разговаривал с бухгалтером, человеком, который не ходит на демонстрации, но ужасается поведению коалиции. Забудьте о демонстрациях, - сказал он мне. Правильный способ борьбы с этим правительством заключается в том, чтобы крупные компании воздержались от предварительных выплат налоговым органам. Я имею в виду корпоративный налог и налог на прибыль, а не НДС. Это абсолютно законно. Для этого необходимо "представительное решение" - оценка бухгалтером прогнозируемых доходов компании. Если выясняется, что прогноз был слишком занижен, компании вынуждены платить проценты и штрафы за просрочку платежей. Это цена, с которой они могут смириться. Конечно, государство может угрожать компаниям всякими окольными путями, но это сложный и проблематичный процесс. А тем временем в казне Минфина не будет денег ни на государственные услуги, ни на коалиционные фонды. По его словам, когда казна пуста, это, как правило, подавляет аппетит к революции.



Вывод, который он сделал, - гражданское неповиновение. Вместо того чтобы угрожать прекращением добровольной службы в резерве ЦАХАЛа, что ставит под угрозу потенциал армии в краткосрочной перспективе и ее сплоченность в долгосрочной, лучше прекратить или хотя бы сократить налоговые выплаты. Отсрочку налоговых платежей могут выбрать не только крупные корпорации. Это могут сделать и средние, и малые компании, и даже физические лица. Для этого потребуются широкие, единообразные и скоординированные действия делового сектора и частных лиц. Упреждающие и смелые действия для предотвращения катастрофы.



Анархисты, обязательно скажет министр Амсалем с трибуны Кнессета. Предатели, привилегированные и изнеженные люди, которых нужно остановить, уничтожить и изгнать.



Налоговые бунтари смогут ответить: Может быть, это и так, но вы же сами начали”.