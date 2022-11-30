



В Чехии требуют отключить воду и свет посольству России

Благотворительный фонд "Подарок для Путина" требует от Чехии отключить от водоснабжения и электричества посольство России. Об этом говорится в петиции благотворительного фонда.



Чехи отмечают, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, что привело к тому, что миллионы украинцев сейчас вынуждены быть без электричества и тепла.



"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие российской федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", - говорится в петиции благотворительного фонда.

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