В Чехии требуют отключить воду и свет посольству России
Благотворительный фонд "Подарок для Путина" требует от Чехии отключить от водоснабжения и электричества посольство России. Об этом говорится в петиции благотворительного фонда.
Чехи отмечают, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, что привело к тому, что миллионы украинцев сейчас вынуждены быть без электричества и тепла.
"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие российской федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", - говорится в петиции благотворительного фонда.
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Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022