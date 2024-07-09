



В Британии впервые за всю историю страны членом парламента стал 22-летний

Сэм Карлинг - выпускник Кембриджского университета. Он не совсем понимает претензии относительно отсутствия опыта в 22 года. Сэм Карлинг считает, что возраст не является критерием для определения лучшей работоспособности. Иначе говоря, если тебе 50, это не значит, что ты лучше работаешь.

В Британии впервые за всю историю страны членом парламента стал 22-летний Сэм Карлинг - и он совсем не понимает, почему к нему относятся с недоверием. pic.twitter.com/vHpaP8azVE — Slawa J (@doma_s_soba4koj) July 8, 2024

Однако сам прецедент - за него проголосовали! Так или иначе - желаем успеха.