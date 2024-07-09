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В Британии впервые за всю историю страны членом парламента стал 22-летний
09.07.2024 14:53 MIGnews.com

В Британии впервые за всю историю страны членом парламента стал 22-летний

Сэм Карлинг - выпускник Кембриджского университета. Он не совсем понимает претензии относительно отсутствия опыта в 22 года. Сэм Карлинг считает, что возраст не является критерием для определения лучшей работоспособности. Иначе говоря, если тебе 50, это не значит, что ты лучше работаешь. 


Однако сам прецедент - за него проголосовали!  Так или иначе - желаем успеха.




 

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