



В Беларуси в очередной раз продлены военные учения с РФ

Беларусь в очередной раз продлила учения с Россией, которые длятся с 29 апреля 2022 года.



Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



Совместные с РФ учения на восьми белорусских полигонах продлены до шестого августа.



В частности, до 4 числа учения будут проходить на 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район), 230 общевойсковом "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) и 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район).



До 5 августа мероприятия продлены на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район), "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) и "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район). А до 6 числа продлены учения на полигоне "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08.

